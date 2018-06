Op het internet circuleert deze cartoon tegen de vervuiling door de luchtvaart. Nederlandse actievoerders geven toe, dat dit voor Eindhoven wat overdreven is, ‘maar wel leuk’.

Zoals eerder aangekondigd, houden de gezamenlijke milieuorganisaties en actiegroepen van omwonenden komende zaterdag in zes steden een landelijke demonstratie tegen verdergaande ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. In Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Maastricht en Eelde (Groningen).

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft zich vanuit Eindhoven e.o. aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart). Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Steeds meer mensen vinden dat de impact van het vliegen zo groot wordt, dat economische voordelen voor de regio in hun tegendeel beginnen om te slaan. Dit is neergelegd in een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Het LBBL en Greenpeace organiseren zaterdag in zes plaatsen nabij een vliegveld gelijktijdig een landelijk actiemoment. In Eindhoven zal dat plaatsvinden op het Catharinaplein, om 13 uur.

Fotosessie

Het actiemoment zal het karakter hebben van een demonstratieve fotosessie, zo deelt de organisatie mee. ‘De bedoeling is dat er een groot aantal mensen op het bordes van de Catharinakerk staat, met tussen hen in een heel groot spandoek waarop een rood sein gegeven wordt aan Eindhoven Airport. Daarvan wordt vanaf de trans van de Catharinakerk (25 meter hoog) een foto gemaakt, die een rol gaat spelen in de regionale en landelijke publiciteit.’

