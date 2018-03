Christiane Seidel in Godless

n de miniserie Godless van Netflix rekenen schietvaardige vrouwen definitief af met een terrorist en massamoordenaar, die er op uit is hun dorp La Belle (what is in a name?) in New Mexico compleet uit te roeien. Je kunt de filmreeks, die zich afspeelt in het midden van de negentiende eeuw, best als emancipatorisch bestempelen, inclusief mannenhaat, lesbische praktijken en zelfs ‘n soort blijf-van-m’n-lijf-huis.

De langgerekte film, die een serie nu eenmaal is, lijkt in de verste verte niet op de gemiddelde western vol cowboyhoeden dragende macho’s en dociele lang-gerokte wezentjes, die angstig en bewonderend met de handen voor de mond schietpartijen in saloons gadeslaan. Helemaal het tegendeel. De ironie viert hoogtij, als in spaghetti-westerns, maar dan anders. Het merendeel van personages is trouwens niet zozeer godless als wel ‘gereserveerd godvrezend’.

Prachtig opgenomen, allemaal, in schitterende landschappen. Op en top ‘Amerikaans’. Na het zien van deze serie, kan ik me voorstellen dat de culturele secties van Europese overheden van het overal op de smart-tv’s heersende Netflix eisen, wat meer op eigen bodem te produceren. Het gebeurt al wel. Ik zag ook de politiefilm Glacé, die zich afspeelt in de Franse Pyreneeën, maar vond het – terzijde – maar een krakkemikkig geval.

Er kan nog een reden zijn om de mentaliteit, van waaruit deze films worden gemaakt, met Europees wantrouwen te bekijken. Het tweede amendement uit de grondwet van de VS, dat nog steeds iedere Amerikaan het recht geeft, zich te bewapenen, wordt hier naar hartenlust in praktijk gebracht. Zo van: kijk mij eens. Dat geldt bij Godless bij voorbeeld voor een piepjonge hulpsheriff, die aan het begin van de film zijn schietvaardigheid met rond de pols draaiende pistolen staat te oefenen. Welke puber denkt dan niet cool zeg!

Ik wil helemaal geen overheidsbemoeienis met ‘de vrije kunsten’, maar er zijn al lijken genoeg in de VS en dit is een extreme vorm van vuurwapen-verheerlijking.