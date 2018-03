Peter Stiekema

et is slechts bij intimi bekend, maar al sinds het aantreden van het eerste kabinet Rutte wast Mark op de donderdag voor Pasen, direct na de ministerraad, de voeten van de ministers en staatssecretarissen. De bedoeling is om een intieme, maar loyale sfeer te creëren. Loyaal naar elkaar, maar (en dat vooral) naar Rutte zelf. De eerste keer dat hij de voeten van zijn kabinetsleden waste, de donderdag voor Pasen 2012, maakte hij een vergissing. Hij waste de voeten voor de lunch van het kabinet en dus kon hij na afloop geen hap meer door de keel krijgen.

Die voeten vielen namelijk nogal tegen. Vooral die van de minister Van Onderwijs, Maria van der Hoeven. Zij deed haar naam echt eer aan. Maria had zo mee kunnen draven tijdens de races op Duindigt. Misschien niet als paardje de voorste, maar toch….En ook de film ‘Theo en Thea en het tenenkaasmysterie’ had ter plekke in slechts vijf minuten kunnen worden opgenomen.

Dit jaar was het anders geregeld. Geassisteerd door twee Kamerbedienden, die af en aan zeulden met bakken schoon water en handdoeken, verrichtte hij zijn werk. Hmm, voetje maat 34. Dat moest de minister van Defensie zijn. Die had zelfs in dat kleine maatje nog ruimte over om in elke schoen voorin twee VVD-folders te proppen.

En wat een voeten en schoenen waren dat nou toch. Paars met witte stippen, een oranje randje en lange punten. Sapperdeflap, het leken wel clownsschoenen. Op die bokkenpoten zou zelfs Beëlzebub nog jaloers worden, zo mijmerde hij verder. Ach, natuurlijk, collega De Jonge. Toch even tegen moeder zeggen dat ze geen bokkenpootjes bij de thee moet serveren, tweede paasdag, glimlachte hij. En ook de Limburgse kaas kan beter in de koelvitrine van Appie Happie blijven liggen.

Jammer dat collega Halbe Zijlstra, zijn trouwe adviseur tijdens de formatie, dankzij de Poetin-soap geen deel meer uitmaakte van het kabinet. Halbe had hij graag de voeten willen wassen. Maar bij nader inzien, zijn bijnaam Halve Zoolstra doet niet echt veel gevoel voor persoonlijk hygiëne vermoeden. Misschien wel beter zo. Stef Blok is in alles heel zuiver op de graat. Een echte ambtenaar Dorknoper. Met zijn voeten zal wel niet veel mis zijn. En Mark hapte opgelucht naar adem. Op naar de lunch.

Zou het eigenlijk niet beter zijn (geweest) als Mark de ministers en staatsecretarissen wat vaker de oren wast of had gewassen, zeker die van de klunzen op Justitie en defensie in het vorige kabinet?

Voorpagina hhBest