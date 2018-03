De nieuwe gemeenteraad van Best heeft vanavond de VVD-ers Rik Dijkhoff (<- l.) en John Verheijen unaniem aangewezen als informateurs voor de vorming van een college van B en W.

De VVD (de grootste fractie met 6 zetels) begon met pleiten voor een breed gedragen ‘regeerakkoord’ en zoveel mogelijk openbaarheid rond de collegevorming. Deze opvatting werd door alle fracties onderschreven.

Het CDA (3 zetels) verklaarde, zich ‘bescheiden’ te willen opstellen; de beide andere partijen met 3 zetels, Best Open en Jongerenpartij JO, gaven te kennen, in te zijn voor het leveren van een wethouder. Bij de VVD is het min of meer vanzelfsprekend, dat John Verheijen als wethouder terugkeert. Best Open betoogde dat een terugkeer van haar wethouder Mark van Schuppen goed zou zijn ‘voor de continuïteit’. JO wil ook haar jarenlange strijd voor jongerenhuisvesting met een wethouder voortzetten.

Best had in de afgelopen raadsperiode vier wethouders.

