Peter Stiekema

ie is nou echt de moordenaar, c.q. vergiftiger van voormalige Sovjet-spionnen in Engeland en directe omgeving? Ik zou het niet weten, want ik ben geen contra spion, laat staan een echte. Uiteraard heeft het huidige Rusland onder leiding van Poetin zich ontwikkeld tot een schurkenstaat. Waar anders heeft Poetin zijn geschatte vermogen van ongeveer 7 miljard euro, we kijken niet op een eurootje meer of minder, vandaan? Maar om nou, zonder al te veel bewijs, te beweren dat Rusland de schuldige is, gaat misschien toch iets te snel.

Zoals we allemaal weten is Rusland in een ernstig grensconflict gewikkeld met Oekraïne, of andersom. Beide staten beschuldigen elkaar overal van, maar ook Oekraïne is alles behalve zuiver op de graat. Wie heeft nu dat vliegtuig neergeschoten? Rusland, of toch de Oekraïne? Zou het in het belang van de ex-Sovjetstaat Oekraïne zijn om daar de voormalige partner Rusland van te beschuldigen en zo in een betere relatie te komen met bij voorbeeld de EU en de NATO?

Het in Salisbury gebruikte gif komt onomstotelijk uit de voormalige Sovjet-Unie, maar daar hoorde Oekraïne toch ook toe? En voor Oekraïne is het van het grootste belang om Rusland zo diep mogelijk in diskrediet te brengen. Vervolgens begint er een vreemd uitruilspel van diplomaten van GB, hun bondgenoten en de Sovjetunie. Ons land doet ook twee duiten in het zakje. Resultaat uiteindelijk nul. En hoe nu verder? Koude oorlog, weer gaan hamsteren met uitzicht op een totale oorlog? Ergens in Europa, of elders in de wereld, zou toch iemand met verstand moeten zijn, die zo’n zinloze situatie kan voorkomen.

Nog even naar Nederland zelf, dat altijd bereid is de grootste gemene deler in dit conflict te volgen. We gaan barre tijden tegemoet begrijp ik. Cv-gasketels zijn vanaf 2021 definitief van de baan, vervanging kost het twee- tot vijfvoudige (tot 9 mille per huishouden) zo hebben anderen voor mij uitgerekend. Intussen wachten we al sinds de regeringsverklaring van eind 2017 op ‘meer geld in de beurs’, maar dat komt er maar niet en ondertussen is er nog niemand in Den Haag die mij kan vertellen, wanneer dat geld er komt . En wie gaat mij in 2021 compenseren voor die veel duurdere energievormen. Of moeten we toch maar wat extra gas bestellen in Rusland? Als daar de boel ernstig verder wordt vervuild, zal ons immers een zorg zijn.