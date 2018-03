In de vitrine het pistool van Hannie Schaft en de bril waarmee ze zich vermomde. Foto © Jan van de Ven

Jan van de Ven

Eigenlijk wel bizar, om bijna het pistool van Hannie Schaft (Het meisje met het rode haar) aan te kunnen raken; het vuurwapen waarmee zo’n beetje de bekendste verzetsvrouw van Nederland gewapende aanslagen pleegde op de Duitse bezetter, collaborateurs en landverraders.

Bijna aanraken… want het ligt veilig in een vitrine, naast de bril die Hannie Schaft bij wijze van vermomming droeg om uit handen van de Duitsers te kunnen blijven – wat uiteindelijk toch niet is gelukt. zij werd een paar weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog door de bezetter gefusilleerd.

Hannie Schaft en de zusjes Truus Menger-Overstegen en Freddie Overstegen zijn de drie ‘Vrouwen in verzet’ om wie de gelijknamige tentoonstelling draait in Nationaal Monument Kamp Vught. De opening was tijdens de jaarlijkse vriendendag van het herinneringscentrum.

De ouders van Hannie Schaft hebben twee maanden als gijzelaars gevangen gezeten in Kamp Vught en werkten daar bij het zogenoemde Philipscommando. Zij werden gegijzeld opdat hun dochter zichzelf zou aangeven.

Zij – samen met de zusjes Oversteegen de meest gezochte vrouwen – deed dat niet, maar werd uiteindelijk wel gepakt en terechtgesteld. Truus Menger-Oversteegen (overleden in 2016) is na de oorlog een bekend beeldend kunstenaar geworden. Zij heeft in 1995 een bronzen beeld – Leidse vrouwen in verzet’ – geschonken aan Kamp Vught.

Freddie Oversteegen was nauw betrokken bij de samenstelling van de tentoonstelling over de vrouwen in het verzet, die eerder te zien was Haarlem.

