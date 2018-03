Peter Stiekema

et was u misschien niet zo opgevallen, maar Nederlands beste schaatsster aller tijden, Ireen Wüst, is te oud. Althans dat vindt haar sponsor, JustLease. Ireen won dit jaar nog goud, zilver en brons op de Olympische Spelen, staat ver bovenaan in het medailleklassement van de meest succesvolle Nederlandse Olympiërs, maar met haar 31 jaar krijgt ze geen contract meer bij JustLease, een onderdeel van Terberg Leasing. We zetten het er maar bij en wrijven het de heren nog even extra in, met vers gevallen ijskoude sneeuw. (Foto Wikipedia –>)

Ze kreeg deze betreurenswaardige mededeling, kort voor de wereldkampioenschappen schaatsen in Amsterdam, van haar coach Rutger Tijssen te horen. Het ideale moment, kortom, om een geconcentreerde topsporter naar de vernieling te helpen. Over empathie zullen we dan maar zwijgen. Extra treurig is dat ze in april 2015 het team zelf, met eigen geld, oprichtte. Pas eind 2015 sprong JustLease op de toen al rijdende trein van machiniste Ireen. Aanvankelijk Was

JustLease van plan sowieso te stoppen, maar kennelijk denkt men daar nu anders over. Dat mag, maar dan schop je toch niet je beste schaatser naar buiten. En met wie gaan ze dan verder? Antoinette de Jong, de wat hautaine tweede vrouw van de ploeg, is de afgelopen vier jaar eigenlijk nauwelijks beter geworden. Ze schaatste zowel in Zuid-Korea als in Amsterdam alsof er lijm onder haar ijzers zat. Of rekenen ze misschien op Jorien ter Mors, die heeft aangegeven te gaan allrounden en als ik het goed begrijp, nog op zoek is naar een nieuwe ploeg, want veel sponsors gaan, of denken er over, te stoppen. En Jorien is 28 en kan nog zeker vier jaar mee, tot de spelen van 2022. En een jaar of vijf geleden liet ze zien dat ze ook de drie en vijf kilometer uitstekend beheerst, als ze zich erop toelegt.

Er is niets nieuws onder de zon, want wat Ireen nu is overkomen is al eerder gebeurd met een Olympische kampioen. In 2006, direct na het behalen van een gouden medaille op de Olympische Spelen van Turijn, kreeg Bob de Jong te horen dat zijn contract bij Team Telfort niet zou worden verlengd. Te oud. Vier jaar later, in Vancouver haalde De Jong nog brons op de tien kilometer. En nu is hij succesvol bondscoach in Zuid-Korea. En van Telfort hoor ik niet zo veel meer.

Gelukkig laat Ireen zich niet zo snel kisten. Ook in de komende vier jaar zal ze nog in staat zijn om medailles te winnen op de internationale kampioenschappen. Maar dan moet ze wel een goede sponsor hebben. Kortom, grijp uw kans, smeedt de ijzers terwijl ze nog heet zijn. Om niet te zeggen gloeiend.

