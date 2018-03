De discussie over het al dan niet opvangen van zeehondenbaby’s duurt al tien jaar. En nog steeds zit Lenie ’t Hart, oprichter van de crèche in Pieterburen, maar daar al lang niet meer bij betrokken, als BN-er in de kaartenbak van de media, bleek deze week weer. Makkelijk: we verwijzen naar publicatie(s) over dit onderwerp in het verleden en naar een podcast die we er toen over maakten. Conclusie: de aaibaarheid staat tot dusver het politieke draagvlak in de weg. Duur ca. 10 minuten.