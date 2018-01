Januari is de Maand van de Poëzie. Elianne van Elderen uit Best en Gert Vanlerberghe uit Antwerpen zijn zondagmiddag doorgegaan naar de finale van dichtslamrap in boxtel. De halve finale had plaats in Café Le Temps Perdu in Boxtel. Samen met andere (elders) genomineerden komen Elianne en Gert op donderdag 25 januari – opnieuw in Boxtel – uit in de finale. Foto © Jan van de Ven

Meer op beeldenstormer.nl – Voorpagina hhBest