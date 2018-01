aarom vind ik deze foto (fragment, van het ANP) die vandaag in de kranten staat, zo typerend voor deze tijd? Hier benadert een minister, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, een burger op een parkeerplaats aan de A16. Ze legt een chauffeur een nieuwe Europese maatregel uit, die het hem en zijn collega’s verbieden, voortaan met hun voertuig het weekeinde op dit soort plekken door te brengen.

De tijd dat ministers met excellentie werden aangesproken ligt al wel een halve eeuw achter ons. Sinds wanneer mannen (heren) niet meer opstaan voor vrouwen (dames), weet ik zo niet; het is wellicht de vrucht van de emancipatie. Dat iemand z’n pet afnam voor een autoriteit ligt in elk geval in een nog verder verleden. Toen was die autoriteit trouwens altijd een man en die droeg op z’n minst een hoge hoed. De minister kon in dit geval best een meisje zijn dat om een lift vraagt. En de chauffeur is zo goed als zeker een buitenlander. Weet hij veel.

Voorpagina hhBest