Peter Stiekema

wee berichten die mij ogenblikkelijk in het oog sprongen en vervolgens tegen mijn zere benen aanschopten. Het eerste bericht: het afscheid van de ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte heeft ruim drie ton gekost. En het tweede: de benzineaccijns gaat per 1 januari 6,48 cent (E95) omhoog. Daar komt dan nog 21 % btw bij, zodat de benzine in ons land 7,48 cent duurder wordt.

Ja, er komt meer in de portemonnee, meneer Rutte. Van de staat misschien, maar niet van de gewone werkende Nederlander. Zelf zal ik er niet zo veel van merken. Evenals honderdduizenden landgenoten tank ik al jaren over de grens. Vanmorgen nog kostte een liter benzine in België mij 1.27 euro. In ons land komt de goedkoopste benzine zo rond de 1.60 euro te liggen, vanaf 1 januari. Arme pomphouders, tenzij het kabinet straks het tanken in het buitenland verbiedt.

Aan de andere kant blijkt de staat toch weer een big spender te zijn zo bewijzen de ministersfeestjes. Op andermans kosten uiteraard. RTL Nieuws was zo attent om de bonnetjes op te vragen. De ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken zijn de grootste vierders van de afscheidsrecepties. Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Ronald Plasterk kregen gezamenlijk een feestje van in totaal 71.000 euro. Het ministerie van Financiën trakteerde bewindspersonen Jeroen Dijsselbloem en Eric Wiebes op een afscheidsfeest van in totaal zo’n 46.500 euro. Deze ministeries gaan de volgende keer kijken of het een onsje minder kan, zo hebben ze RTL Nieuws laten weten.

Nogal wat Kamerfracties hebben inmiddels laten weten er tegen te zijn dat bewindslieden en hun gasten te diep in het glaasje kijken op een wijze waarvoor de burger te diep in de buidel moet tasten, zoals de Partij voor de Dieren opmerkte . D66 en de VVD hebben er geen moeite mee en dat verbaast ondertussen niemand meer van deze partijen. Waarom niet een afscheidsfeestje voor het hele kabinet? Op al die afscheidsfeestjes kom je immers altijd dezelfde freeloaders die zich het lazarus zuipen, tegen.

En dan waren er nog de cadeautjes: per bewindspersoon mocht 750 euro worden uitgegeven. Jeanine Hennis, wiens marineschip nog kort voor het aantreden van de nieuwe ministersploeg strandde en die dus haar termijn niet vol maakte kreeg een (net te) royaal afscheidscadeau: 768 euro. Ze ontving onder meer een survivalkit (met een kompas, poncho, multitool, hoofdlamp en een rugzak). Ze had dat cadeau wellicht beter bij haar aantreden kunnen krijgen, dan was ze het spoor op Defensie misschien niet al meteen bijster geweest.

Nog een paar cadeautjes: Sharon Dijksma krijgt een kookworkshop. Een abonnement op de Weight Watchers lijkt me iets toepasselijker voor haar en zeker een stuk gezonder. En Bert Koenders ontving, hoe toepasselijk voor deze ijdele aap, een foto van zichzelf, die overigens ‘maar’ 269 euro vergde. Persoonlijk zou ik het voor een portret van Koenders niet geven, maar dat zal de oplettende lezertjes inmiddels wel bekend zijn.

