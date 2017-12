De graspollen winnen het na een dag al weer van de sneeuw… Foto © Jan van de Ven

et regent, het ijzelt, het hagelt, het sneeuwt…

Ach, zo was het even.

Nu vooral: het smelt.

En toch levert dat eigenlijk mooier beeld op – als de graspollen het winnen van de sneeuw – dan een totaal besneeuwd landschap waarin alle diepte lijkt weg te zinken.

Dit is het woud, een prachtig poldergebied, een agrarisch landschap tussen Den Dungen en Schijndel. Hier in de buurt worden landerijen ontsloten door straten met schitterende namen als Preutelsteeg, Spurkstraat, IJzeren Poortweg, Schietbaanlaan, Baarsend en Lammershof.