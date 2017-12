ver de sneeuw wilde ik het eigenlijk niet hebben. Daar heeft iedereen deze week al z’n zegje over gedaan. De euforie over het fenomeen is iets typisch van deze tijd. Het komt natuurlijk ook door de kleurencodes die nu door het KNMI aan het weer worden gegeven. Rood is rampzalig, hebben duizenden ondervonden, die de raad om thuis te blijven hebben gelaten voor wat ze was. Ik ken iemand die bij code rood 50 km met een oud autootje moest rijden naar een afspraak met het UWV in Eindhoven. Maar met die instantie viel geen land te bezeilen. Ze moest en ze zou! Ja, ik heb makkelijk praten als pensionado. Maar je kunt natuurlijk ook een snipperdag opnemen, zoals een schoonzoon van mij maandag deed.

Meer op Manieren – Gesproken column Omroep Best, 13.12.17, 18:10 uur – Voorpagina hhBest