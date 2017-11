Het is onwaarschijnlijk dat Leo Bisschops (oud-wethouder sociale zaken voor Best Open en momenteel als eenmansfractie opererend) komend jaar zal terugkeren in de gemeenteraad. Bisschops is namelijk juist vandaag benoemd tot voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Brabant, met 130.000 leden de grootste vereniging in de provincie.

