De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, maar in Best begint de voorbereiding tamelijk rommelig. Mogelijk komen we in december wat meer te weten. Twee ‘regerende’ partijen hebben tot nu toe prijs gegeven, wie hun lijsten gaan trekken, namelijk D66 en Best Open.

De ledenvergadering van D66 wees al op 20 augustus KlaasJan van Hees (42) aan als lijsttrekker. Van Hees zit al sinds 2010 in de Bestse raad. Afgaande op de websites van de partijen, zien we het volgende:

Het CDA vergadert op 13 december en de PvdA op 14 december. De site van Gemeentebelangen is sinds 2014 (het jaar van de vorige verkiezingen) niet bijgewerkt en hetzelfde geldt voor die van Best Open. Het laatste ‘nieuwsbericht’ op die van de VVD is van 21 september, maar daar staat nog niets over de komende verkiezingen. De website van Jongerenpartij JO werkt niet, althans niet bij mij. De ChristenUnie heeft ook nog niets te melden.

Rommelig? Best Open laat via het Eindhovens Dagblad weten, dat de huidige fractievoorzitter, Véronique Zeeman, ‘de kar gaat trekken’. Marc van Schuppen gaat voor een herbenoeming tot wethouder. Maar op de website van Best Open staat nog een foto uit maart 2014

(<- uitsnede), waarop naast onder anderen Zeeman, de oud-wethouder Leo Bisschops zit te glunderen. Allicht, hij kreeg 433 van de 1780 op BO uitgebrachte stemmen.

Het lachen zal Bisschops, zoals we weten, weldra vergaan, als hem niet alleen het wethouderschap wordt onthouden, maar de fractie hem ook keihard laat vallen. Zie het interview dat ik toen met hem had. Bisschops zit sindsdien als eenling onder de fractienaam Plaatselijk Best, in de raad. Of hij zich weer kandidaat gaat stellen is nog de vraag.

