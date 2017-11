nlangs meldde ik al dat ik me, voor het eerst van mijn leven, had geabonneerd op Dagblad De Limburger, al was het maar omdat de aanbieding én goedkoop was én, naar verluidt, volgende maand een In Memoriam Limburgs Dagblad zal bevatten – zacht en kalm op 99-jarige leeftijd het hoekje om geholpen, het werd te duur om haar nog te handhaven – en dus lees ik die krant voorlopig elke dag.

