orgen, 22 november 2017, is een grote dag voor de gemeente Landgraaf. Dan wordt er een referendum gehouden over de vraag of Landgraaf verder moet gaan als zelfstandige gemeente, of moet fuseren met Heerlen. Eigenlijk worden er drie vragen gesteld, waarvan alleen die eerste begrijpelijk is, de andere twee gaan over andere mogelijkheden die mij, en ik neem aan velen met mij, ruimschoots boven de pet gaan.

