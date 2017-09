il je het modisch zeggen, dan is uitdrukking geven aan de wens, alles bij het oude te laten een vorm van populisme. Je kunt het natuurlijk ook gewoon conservatisme noemen. Als je voorop stelt dat vernieuwing, aanpassing aan de veranderende tijd noodzakelijk is, dan ben je met behoudzucht naar mijn smaak niet goed bezig.

Populisme is meestal buigen naar de (veronderstelde) opvatting van de meerderheid. Als de raadsfracties van VVD, CDA, Gemeente-belangen, Jongerenpartij en PvdA neigen naar behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Best dan, geven zij aan, geen oplossing te zien voor wat een algemeen erkend probleem is: de dreigende onbestuurbaarheid van de regio in het licht van de actuele, sociaal-economische omstandigheden ‘te klein geworden’ gemeenten. Een enquête onder 200 daartoe uitgenodigde inwoners over de toekomst van Best (hoe representatief dit is, laat ik in het midden) heeft dan ook een voorspelbare uitkomst. Zie bijgaande grafiek, ontleend aan de website van de gemeente.

Het CDA-statenlid Marcel Deryckere mag dan in een opiniestuk in in het Eindhovens Dagblad beweren dat ‘herindeling van onderaf moet komen,’ in de praktijk komt daar zelden iets van terecht. Ook D66 en de plaatselijke partij Best Open doen in feite mee aan de kattendans rond de hete brei, door maar weer eens te pleiten voor verdergaande samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven. Is dat na alle mislukkingen gedurende een halve eeuw geen gepasseerd station? D66 ziet daarbij de nieuwe bestuurslaag (democratie!) alweer aan de horizon verschijnen.

Iedereen maakt zich natuurlijk ook weer druk over ‘het behoud van het eigen karakter van het dorp’, dat bij een samenvoeging van gemeenten in het gedrang zou komen. Neem van mij aan, ik spreek uit ervaring: dat ‘typische karakter’ – voor zover nog bestaand, houdt ook zonder herindeling, een, hooguit twee generaties stand. Al was het alleen al door de nivellering die, aangedreven door de toestroom van bewoners van buitenaf, de digitalisering en de commercie, razendsnel om zich heen grijpt.

Eigenlijk lijkt er in Best maar één door iedereen gedeelde opvatting: als er gefuseerd wordt, niet met Eindhoven. Maar wat dan wel? Slechts twee eenmansfracties denken in de richting van een fusie, waarbij de ChristenUnie, zij het onder voorbehoud (‘we denken nog na’) de op 4 km afstand gelegen buurgemeente Oirschot noemde. Het verfoeide O-woord. Niet onopgemerkt mag hierbij blijven dat D66 in de Oirschotse raad, volgens een verslag in het ED, hartstochtelijk pleit voor een samengaan met Best.

De Bestse raad doet mogelijk op 9 oktober de uitspraak, waarom het provinciaal bestuur heeft gevraagd; Oirschot volgt in november. De VVD-fractie in Best koos deze week in een ingezonden stuk in Groeiend Best onomwonden voor behoud van zelfstandigheid. Alsof het ging om een onderdeel van het verkiezingsprogramma voor maart 2018! Helaas werkt het niet zo; de wereld op z’n kop.

