Diorama slavendans in Suriname. Gezien in het Rijksmuseum te Amsterdam.

et is De Telegraaf die het meldt, dus een kleine slag om de arm is wellicht raadzaam, maar de inhoud van het bericht is van dusdanig absurde aard dat het wel waar moet zijn: behalve staand het Wilhelmus zingen, alle vijftien coupletten, elke ochtend weer, moeten Nederlandse scholieren voortaan minstens éénmaal (maar natuurlijk het liefst elleke dag) het Rijksmuseum in Amsterdam bezoeken en minstens éénmaal de Tweede Kamer.

