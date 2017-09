wee bestuurskundigen, onder wie een hoogleraar, vinden een nieuw woord uit: lekkert. Voor iemand die lekt. Maar voor zo’n vondst moet je op z’n minst enig taalgevoel hebben, zo geen –kennis. Je schrijft immers ook niet (een wèl bestaand woord) stinkert. Wel stinkerd, dat vermoedelijk is afgeleid van stinkaard, dus op een d eindigt. Lekkerd dus. Wat we ook wel kennen is het woord lekkertje (snoepje), voor een leuk kind. Maar ja, dat komen we bij mijn weten alleen maar in verkleinde vorm tegen.

