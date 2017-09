p Twitter is de discussie weer opgelaaid over de vergiftiging van onze taal met Engels in Amsterdam. Het is niet van vandaag of gisteren, zo zie ik onder meer in mijn fotoarchief: op de Zeedijk is het al jaren één en al Engels. Twaalf jaar geleden pakte Sante Brun het door medelanders gebruikte Dungels aan onder het kopje To hay and to grass.

Sportjournalist Tom Egbers twitterde vorige week:

Heden, Amsterdam.

“Twee koffie alstublieft.”

“Eehh, what?”

“Twee koffie alstublieft.” Serveerster wenkt collega.

“Will you take this one?”

Het is natuurlijk niet beperkt tot Amsterdam. Laat ik het zo samenvatten: ‘n Beetje ondernemer denkt niet te zullen slagen zonder een kreet al dan niet verbasterd Engels op bestelauto of winkelpui.

Voorbeeldje? De dorpsslager in Best meldt from father to son te werken (foto). Die slagerszoon is intussen geëvolueerd tot cateraar, dat wel.

Over universiteiten, waar intussen in bedenkelijk Engels college wordt gegeven voor studenten, die hun Nederlandse taal nauwelijks beheersen, zal ik het verder in dit bestek maar niet hebben. Voor alle zekerheid, Tilburg University bedoel ik hier niet in het bijzonder. O ja, zie ook: Auteursrecht?

