n de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voelde ik me een pionier: als een van de eerste in Nederland schreef ik over abortus, euthanasie, en… genderneutraliteit.

Het was de tijd van Dolle Mina, Baas in Eigen Buik, van Man Vrouw Maatschappij, van de opkomst van het gebruik van de anticonceptiepil en de bijbehorende seksuele bevrijding ten bate van alle mogelijke geslachten. Dat wil zeggen: destijds dachten we dat er maar twee geslachten waren, maar de voortgang van de wetenschap heeft ons sindsdien de ogen geopend voor het feit dat er misschien wel vijf geslachten zijn, en misschien nog veel sterker: helemaal géén geslachten.

