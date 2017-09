De Gement op z’n mooist, met zonlicht, wolken en een bui in het midden. Foto © Jan van de Ven

et is bevochten land. Jaren geleden waren er ruimtelijke plannen (natuurlijk weer een autoweg) die voor deze prachtige polder tussen Den bosch en Vught de doodsteek zouden hebben betekend. maar uiteindelijk won het gezond verstand. Geen cement in de Gement.

Nou is er toch wel een stukje vanaf gesnoept, maar daarvoor heeft de overheid weer geïnvesteerd in natuurontwikkeling ter plaatse. Zo heet dat dan – maar we weten natuurlijk allemaal dat het meer met cultuur (immers: een ingreep van de mens) te maken heeft dan met natuur. Niettemin, we mogen er blij mee zijn, want wat is het toch altijd weer mooi in deze polder. maar niet altijd mooi weer.

ik stond hier vorige week vrijdag aan het eind van de middag en zag de wolken donkerder worden boven de horizon. Toen viel er in de verte een bui. En het was al behoorlijk nat. Het water stond hoog in de polder. Maar op de Honderdmorgensedijk had ik gewoon nog droge voeten.

