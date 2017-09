enselijk nieuws’ is uiteraard aan de orde van de dag: natuurlijk zijn veel mensen geïnteresseerd in verkeersongevallen, akelige ziektes, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn (identificatie, het kan jou ook overkomen), in andere vooral stomme ongelukken (leedvermaak). Van Han Lammers is de uitspraak: Nieuws is nieuws, als je er de kop ‘dat komt ervan’ boven kunt zetten.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest