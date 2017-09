J.C.M. van der Schoot

en uitvoerig eerbetoon aan een rasechte Brabantse kunstenaar uit de voor- en naoorlogse tijd tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zo zou je de uitgebreide expositie mogen noemen, die is ingericht met werk van Luc van Hoek (1910-1991) –> in de fraaie behuizing van Heemerf De Schutsboom in Goirle. Het is een lovenswaardig initiatief van de heemkundekring De Vyer Heertganghen.

Luc van Hoek behoorde in de jaren dertig-zestig tot die groep van idealisten, die zich bezonnen op de Brabantse waarden. Ze zochten naar kunstvormen, waarin de Brabantse geest met gevoel voor levendigheid en fantasie gestalte kon krijgen. En volgens Luc van Hoek kon die geest het sterkst tot uitdrukking worden gebracht in verwantschap met de barok en in de Bourgondische cultuur van de Zuidelijke Nederlanden. Van Hoek gaf zijn artistieke verbeelding gestalte in glas-in-loodramen (zie hierboven) en muurschilderingen, vooral in kerken en kapellen, maar ook in schilderijen, illustraties, ontwerpen voor stoelen, baksteenreliëfs en wandtapijten. Ook schreef hij gedichten en verhalen.

Brabantia Nostra

Als een rode draad loopt door het hele leven van Van Hoek de sfeer van de beweging van Brabantia Nostra, waarin jonge kunstenaars en wetenschappers, kortom de elite van toen, het ook opnam voor de waarden van het ‘edele Brabant’ en het Brabantse volk vooral ook eigenwaarde wilde bijbrengen. In hun ogen telde Brabant al eeuwen niet meer mee in ons landelijk bestel.

Tot de Brabantse elite van toen behoorden onder anderen ook Van Hoeks geestverwanten, als de begaafde Tilburgse architect Jos Bedaux (1910-1989) en de Tilburgse hoogleraar en literator Frans van der Ven (1907-1999). Met fierheid werd gewezen op de grootheid van Brabant in de dertiende en veertiende eeuw, toen dit hertogdom het belangrijkste gewest van de Nederlanden was. Dat dit allemaal gebeurde in een degelijke katholieke levensstijl spreekt voor zich.

De behuizing van de Goirlese heemkundekring staat, hangt en ligt nu vol met de creaties van Van Hoek. Geen wonder dat bij de opening al vele Tilburgers en Goirlenaren zijn werk kwamen bewonderen. Een belangrijk stuk Brabantse geschiedenis trekt aan je voorbij en voor de oudere bezoekers zal er zeker ook een vleugje weemoed zijn.

De laatste opdracht voor Van Hoek betrof de glasramen voor de basiliek van Oosterhout in 1977… De kerken werden steeds leger en Van Hoeks artistieke loopbaan liep hiermee ten einde.

