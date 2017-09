Peter Stiekema

en deel van het kabinet onder leiding van Mark Rutte in gezelschap van onder anderen de verantwoordelijke minister, Ronald Plasterk, heeft inmiddels al twee substantiële dagdelen aam crisisoverleg over het door de orkaan Irma getroffen eiland Sint Maarten gewijd. Resultaat: ‘We laten Sint Maarten niet in de steek’. Met deze toezegging zullen ze daarginds in hun nopjes zijn, om niet te zeggen in hun knollentuin, voor zover die niet weggewaaid is, of anderszins overstroomd.

Inmiddels heeft het Rampenfonds twee miljoen euro hulp toegezegd. De spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Inderdaad, gloeiende plaat, want in Sint Maarten is op dit moment van alles loos. Een groot deel van de bevolking trekt plunderend rond, gewapend met machetes en pistolen en de politie staat machteloos, of kijkt de andere kant uit, evenals alles wat daar op regeerders lijkt. Het eiland is toch al onderhevig aan een grote mate van corruptie en de misdaad tiert er welig. De regenten kijken de andere kant op en vullen hun zakken wel op een andere manier. En dat alles onder het weinig sprankelende toezicht van onze minister van Koloniën (nou ja) Ronald Plasterk, die onlangs op zijn afscheidstournee langs de eilanden nog met hoongelach is ontvangen en er bijna met pek en veren van is verwijderd. Gelukkig is dat niet gebeurd, want die pek hebben ze daarginds hard nodig voor het vullen van de diverse wegdekken en die veren kunnen nog wel als dakbedekking dienen. Merkwaardig dat er hier nog geen nationale televisieactie is georganiseerd. Of is er wellicht vrees dat zo’n actie niet veel zal opleveren, mede door dat vrolijke gedoe met die machetes en pistolen?

Indachtig de heilige Sint Maarten, de Romeinse soldaat die de helft van zijn mantel weggaf aan deze of gene behoeftige heb ik tot een soortgelijke daad besloten. Met behulp van een machete (hoe toepasselijk) heb ik een oude regenjas in tweeën gesplitst. Het grootste deel gaat nu per post naar Philipsburg (de hoofdstad van het Nederlandse deel van Sint Maarten, ik zeg het er maar even bij). De rest zal wel via de belastinginspecteur geregeld worden, denk ik maar zo.

Ondertussen in Rotterdam: Een aantal briefschrijvers heeft geprotesteerd tegen de naam van het culturele centrum Witte de With (bijnaam Dubbelwit), genoemd naar de Nederlandse admiraal die in 1658 bij Jutland (Denemarken, ik zet het er hier ook maar even bij) om het leven kwam. De reden: de admiraal had zich in verre buitengewesten niet altijd even netjes tegen de plaatselijke bevolking gedragen en dus dient de naam veranderd te worden. Aldus zal geschieden. En inderdaad, de bevolking van Rotterdam in ogenschouw genomen zou Zwarte de Zwarth (bijnaam Dubbelzwart) een stuk geschikter zijn.

Wacht, u zegt dat u dit een cynisch stukje vindt? Dat is dan ook precies de bedoeling.

