Peter Stiekema

n ja hoor, weer worden we belazerd door politiek Den Haag. Uit uitgelekte stukken is gebleken dat zowel het huidige demissionaire kabinet van VVD en PvdA als de samenzwerende partijen die een nieuwe coalitie uit de zware zeeklei proberen te trekken het eens zijn over een verhoging van de zorgpremie met minstens 6 euro per maand en een stijging van het eigen risico tot zeker 400 euro per jaar. En dat terwijl oud kamerlid en VVD-prominent Robin Linschoten onlangs voor de rechter verklaarde zelfs zijn (verplichte) ziektekostenpremie niet meer te kunnen betalen.

Linschoten stond onlangs terecht voor het oplichten van de fiscus voor minimaal een ton. Klein, maar niet onbelangrijk detail: Linschoten was een dikke twintig jaar geleden staatssecretaris van Financiën. Hij heeft er wel een ontzettend potje van gemaakt.

De usual suspects in Den Haag zijn in rep en roer. Een beetje vreemd eigenlijk dat zelfs de PvdA van zich laat horen. Kamerlid Nijboer zegt dat het eigen risico volgend jaar niet omhoog mag. Die reactie is des te merkwaardiger omdat de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag zijn opgesteld door VVD en, jawel, de PvdA, overigens met medeweten van de nog steeds formerende partijen CDA, CU, D66 en de VVD zelf. De vier partijen hadden een stokje kunnen steken voor het oplopen van de zorgkosten voor de aankomende jaren, maar inmiddels is uitgelekt dat zij dat niet van plan zijn. Voor CDA en CU is dat des te pijnlijk. Zij hadden in hun verkiezingsprogramma’s staan dat zij het eigen risico met minstens 100 euro wilden verlagen. Maar verkiezingsprogramma’s kunnen de dag na de verkiezingen al met het oud papier mee, zo is al vaak gebleken. D66 was voor afschaffing, maar dan zouden de belastingen extra om hoog moeten. Lood om oud ijzer derhalve.

Gek eigenlijk, nu Prinsjesdag in zicht komt hoor je niemand meer over de miljardenmeevallers, waar dit kabinet zich al maanden mee op de borst slaat. Die miljarden lijken als sneeuw voor de zon verdwenen. Uitgegeven aan zinloze militaire missies, foute aanbestedingen, politieke blunders en ga zo maar door. De onderwijzers gaan 5 oktober al staken. Zij kunnen een substantiële inkomensverhoging wel vergeten. Dat geldt ook voor een groot deel van de rest van werkend Nederland. Na de ziektekosten stijgen ook de gemeentelijke belastingen, de kosten voor de waterschappen, de kosten voor het ophalen van huisvuil, de woonlasten, de energierekening. De loonstijging blijft daar over het algemeen ver bij achter.

Vuilnismaaaan kunnen die rotte appelen van CDA, CU, VVD, D66 en PvdA ook nog meeeee?

