Er is nauwelijks iets van over, maar ooit stond hier een kasteel van de Heren van Oirschot: Huis Ten Bergh. Een informatiebord langs het fietspad richting Moergestel, even buiten Spoordonk, vertelt zijn geschiedenis. Ook op Wikipedia kun je er over lezen. De watermolen aan de overkant van de Spoordonkseweg hoorde er bij. Daar bevindt zich een Natuurpoort die aanspoort tot een wandeling langs de Beerze. Nadeel: op mooie dagen kan het daar nogal druk zijn. Dit in tegenstelling tot het gebiedje rond de kasteellocatie, ook de moeite waard voor een rondwandeling.

