en kleine spaarder, zo mag ik me wel noemen. De afgelopen jaren flink afgelost op de hypotheek. Wat achter de hand gehouden voor onverwachte dingen en zo. Maar mag ik daar. ocherm, onderhand weer eens wat rente op krijgen?

Er is voor NL een economische groei verwacht van maar liefst 3,3%. Ik lees ergens dat Rutte daarover per SMS een lange neus gemaakt heeft richting Duitsland. De snorkende tweets over zijn ambities voor de komende 3 1/2 jaar werden trouwens afgestraft met een hartgrondig ‘pleur op!’

In Frankfurt AM is de Europese Centrale Bank gevestigd, die wat de lage rente betreft de touwtjes in handen heeft. Al jaren zegt de ECB-president, ‘de economie te willen bevorderen’ door die rente richting 0 te drukken. Je mag nog blij zijn, dat je voor het bewaren van je spaarcenten niets hoeft te betalen. De Nederlandse economie mag dan qua groei voorop lopen in Europa, maar het zijn steeds dezelfden die daarvan profiteren. Jan met de Pet en z’n buurman Modaal hebben het nakijken.

Bovenstaande tabel stuurde dezer dagen de SNS-bank rond. Voor de goede orde, mijn rente daar zakt komende woensdag naar 0,30%.

