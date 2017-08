Wellicht een van de mooiste stukjes Nederland: het gebied tussen het dorp Gemonde en de rivier de dommel. Er zijn boomkwekerijen en bolle akkers – vaak begroeid met in- of uitheemse granen. Er is dat smalle paadje langs de rivier, er zijn de overblijfselen van wat een wiel moet zijn geweest, zo’n plek waar de rivier buiten haar oevers gaten heeft geslagen… En dan is daar ineens die boom – of die stam met takken die eens een boom was maar die het leven heeft gelaten. Een boom alone… Foto © Jan van de Ven

