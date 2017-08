Goedemiddag. In de noodhulpdienst met jeugdagent Rik. Rustig tot nu toe. Aandacht kunnen geven aan parkeergedrag #Best. pic.twitter.com/3wqjn4oiN1 — Carolien Abrahams (@brigadierOIRost) 18 augustus 2017

Carolien, die wijkbrigadier is in Oirschot, helpt jonge collega bij surveillance en let daarbij in Best ook op de kleintjes. Kennelijk is er sprake van een parkeerfout. Klik op het linker fotootje en dan nog ’n keer…

Voorpagina hhBest