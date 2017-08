In zowel grote, kleine als middelgrote gemeenten houden opvallend veel burgemeesters het voor gezien. De vergrijzing van het korps is slechts één van de oorzaken. De gemiddelde leeftijd bedraagt 57,5 jaar. Doorgaan tot hun 70e mag sinds een paar jaar. Maar lang niet iedereen doet dat, zo constateert Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), volgens het blad Binnenlands Bestuur (BB).

Gevoel voor timing zou de belangrijkste reden zijn om juist dit jaar te stoppen – in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De opvolger krijgt op die manier de tijd om zich in te werken voordat er een nieuwe raad en wethoudersploeg aantreedt. Dat was in elk geval voor Ton Rombouts (Den Bosch), Peter Noordanus (Tilburg) en Ruud Severijns (Oirschot) het argument om in oktober dit jaar te stoppen. Tot zover BB.

Anton van Aert (Best, 58) vertrekt ook, maar volgens zijn voornemen pas in september 2018 als zijn (eerste) ambtstermijn afloopt.

