De gasauto van de Bredase houtvester van Staatsbosbeheer P.M. Tutein Nolthenius (rechts). Links chauffeur Gerrit van Hoek uit Ulvenhout, die in een boek over de oorlog van de heemkundekring in Nieuw Ginneken de werking van het voertuig precies wist te omschrijven. Foto uit privécollectie.

Een bedrijf in het Gelderse Weurt experimenteert, in samenwerking met het waterschap, met de recycling van (baby- en incontinentie-) luiers, d.w.z het plastic én de ‘inhoud’. De opbrengst is onder meer biogas, zo lees ik in dagblad Trouw.

Het gaat momenteel altijd over zonne- en windenergie, maar kennelijk is biogas nog steeds een interessante optie. Aanvankelijk dacht ik dat houtgas ook als bio kon worden beschouwd, maar even googlen levert op, dat het tot het zogenaamde syngas (synthetisch gas) wordt gerekend. Ik heb niet de competentie, daar verder in technische zin op in te gaan, maar wat ik wel weet is dat houtgas bij de benzineschaarste in WO2 een uitkomst was. De streekbussen van de BBA (Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten) werden er bij voorbeeld mee aangedreven.

De Ulvenhouter Gerrit van Hoek was in de oorlogsjaren chauffeur van Staatsbosbeheer in Breda. Dat beschikte in 1943 (totdat ze door de Duitsers werd ingepikt) over een tot personenauto omgebouwde truck die op houtgas reed. In 1985 geïnterviewd door de toenmalige secretaris van de heemkundekring in Nieuw Ginneken, Jac. Jespers, wist hij de werking van die gasauto nauwkeurig te beschrijven. De kachel voor het generatorhout was achterop gemonteerd (bij de BBA-bussen stond-ie trouwens op een aanhangwagentje, als ik me het goed herinner).

De kachel werd gevoed met blokjes naaldhout (die soort gaf het meeste gas). Als de motor eenmaal liep, merkte je volgens Van Hoek geen verschil met een benzinemotor. Voor Breda-Utrecht vice versa had je wel 50 kilo hout nodig. De chauffeur zegt er niets over maar aan de foto van de gasauto te zien werd de brandstof op het dak vervoerd.

Voorpagina hhBest