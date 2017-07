Mededeling van mijnoverheid.nl.

Het lijkt weer eens net echt, maar wie goed kijkt ziet dat het vals is. Een aanmaning per e-mail, om eventjes 447 euro, inclusief administratiekosten, te betalen wegens rijden door rood licht. Trap er niet in. Ik heb aanwijzingen dat nu de mensen met een account bij onsbrabant.net aan de beurt zijn.

Enkele aanwijzingen waaruit ‘de valsheid’ valt af te leiden: 1. Men zou je eerder per brief hebben verzocht om de betalig (sic) te voldoen. (Niets wat dat betreft ontvangen.) 2. De rare tekentjes in plaats van €. 3. De expliciete aanwijzing het betaalsysteem Ideal te gebruiken. 4. Het verdacht uitziende verzend-emailadres kabbat22@icloud.com. 5. Leeuwaarden ipv Leeuwarden. 6. Het ontbreken van een auto-kenteken. En, in mijn geval, ik rijd in principe nooit door rood en ben me van niets bewust.

Ga in zo’n geval altijd naar de website van de instantie die hier mede-slachtoffer is van phishing, in dit geval ‘mijnoverheid.nl’. Je hoeft daar niet eens een account te hebben om bovenstaande waarschuwing (zie plaatje) te lezen.

Voor de volledigheid geef ik hieronder de vanmorgen ontvangen valse e-mail weer:

Geachte heer / Mevrouw

U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie is gebleken dat u een openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Uit de controle is gebleken dat u door rood bent gereden.

Hiervoor hanteren wij een minnelijke schikking van ¬ 447,63 (inclusief administratiekosten).

Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betalig te voldoen. Dit bedrag is tot op heden nog niet voldaan.

Omschrijving overtreding: Rijden door roodlicht.

Datum: 18 mei 2017

Openstaande bedrag: ¬ 439,43

Administratiekosten: ¬ 8,10

Te betalen: ¬ 447,63

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag per direct via IDEAL aan CJIB te Leeuwaarden..

Indien wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen.

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en wij verdere incassomaatregelen achterwege kunnen laten.

KLIK HIER OM DIRECT VIA IDEAL TE BETALEN

Hoogachtend,

Anton Keizers

Centraal Justitieel Incassobureau

