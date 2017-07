an de raadsfractie van Gemeente-belangen in Best valt waarschijnlijk veel positiefs te zeggen, maar echt bij de tijd zijn ze niet. Over de jongste raadsvergadering lees ik de krant dat mevrouw Diana van Weert van deze plaatselijke partij de wethouder-portefeuillehouder heeft geïnterpelleerd over onder meer de ‘waterwerken’ op het dak van de spoortunnel. Die bakken en goten zouden stromend water moeten bevatten, maar Van Weert heeft via – god betere ‘t – de sociale media vernomen, dat zulks niet het geval is. Wel mevrouw, je kunt rustig stellen dat dit ‘kunstwerk’ nimmer gewerkt heeft; althans hoogstens heel even.

Mogelijk zat Diana toen nog op school, maar tien jaar geleden, vijf jaar na de officiële ingebruikname van station en tunnel, moesten we dit schrijven:

24|04|07

Gemeentewerken heeft de Waterwerken op het tunneldak bij het Bestse station weer eens aan de praat gekregen. (Foto)

En nu maar hopen dat onze lieverdjes ze niet weer binnen de kortste keer verstoppen.

En:

02|05|07

Het heeft maar ’n paar dagen gewerkt. Momenteel staat de zaak weer droog. Het lijkt alles bij elkaar toch ’n beetje op weggegooid geld.

Einde citaten.

Weggegooid geld is het zeker. En dat is niet de schuld van ‘de lieverdjes’. Het aankledingsproject is gewoon mislukt en er is verder niets aan gedaan. Een beroemd Antwerps architectenbureau dat – voor de crisis toesloeg – in de arm was genomen voor het opwaarderen van het Bestse centrum en de Spoorzone, oordeelde trouwens genadeloos over de aankleding van het tunneldek: ‘truttig’. De Mol moest toen nog geboren worden.

Het was voor de politiek toen kennelijk ‘niet opportuun’ om op een en ander te reageren. Komt vaker voor. Nu blijkbaar, in het zicht van de verkiezingen, wel.

