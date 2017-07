Peter Stiekema

e zegeningen van kabinet Rutte:

– Chronisch tekort aan politie. Eerst op het platteland, nu ook in de steden. Veel agenten zitten ziek thuis of zijn met vakantie. Kan niet worden opgevangen. Aangiftes van inbraak en diefstal blijven veelal liggen. Snelheidscontroles hebben echter een hoge prioriteit.

– Groot tekort aan wijkverpleegsters.

– Middeninkomens (tot twee keer modaal) in de problemen.

– Enorme wachttijden voor specialistische behandelingen in ziekenhuizen. Tot 48 weken.

– Ziektekostenpremies worden steeds hoger.

– Enorme problemen in verzorgingstehuizen. De broodnodige twee miljard komt er niet.

– Gebrek aan opvang van psychiatrische patiënten.

– Criminele asielzoekers lopen veelal vrij rond. Vervolging belemmert uitzetting, aldus de deskundigen.

– Uit het Kamerdebat met de minister van Financiën Dijsselbloem bleek woensdag dat de voor de verkiezingen beloofde lastenverlichting dit en volgend jaar ook geen doorgang zal vinden.

En zo kunnen we nog uren doorgaan. Ad infinitum.

