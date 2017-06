De Vughtse topkok John Kocken met zijn versie van de Philiprak van Kamp Vught. Dezelfde ingrediënten als in 1943, maar net even anders bereid en opgediend… Foto © Jan van de Ven

Het menu van de dag in Kamp Vught anno 1943: ’s morgens alleen surrogaatkoffie, tussen de middag koolsoep die net zo dun was als de nepkoffie van ’s morgens en aan het eind van de dag een stuk slecht brood ter grootte van een vuist. er was weinig keuze: eten wat de pot schaft.

Zo ging dat met eten in oorlogstijd in een SS-concentratiekamp.

Over eten in oorlogstijd is een tentoonstelling te zien bij Nationaal Monument Kamp Vught.

