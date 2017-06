In de kranten van de AD/R Nieuwsmedia staan twee strips die ik probeer nimmer over te slaan. 1. Single van Hanco Kolk en Peter de Wit, 2. De Rechter van Jesse van Muylwyck. De laatste is duidelijk gegroeid in zijn benadering van de actualiteit.

Single <- analyseert het narcisme en de zelfzucht van de –pakweg- dertigjarige. Deze week hoorde ik een psycholoog op Radio 1 van de zogenaamde achterbankgeneratie zeggen dat ze wordt opgevoed tot narcisme, oftewel Dikke Ikke.

