Op Twitter wordt geweldig geroepen over het interieur van CultuurSpoor, Raadhuisplein 30 in Best. En terecht, denken we. Met name het grand café ziet er gezellig uit. Winkelende dames nemen er een pauze voor de open geschoven ramen. De officiële opening volgt in september.

Een groot bord (slecht zienden kunnen het van buiten af lezen) deelt mee, dat er nog geen alcohol wordt geschonken. Een horecagelegenheid in de omgeving heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening.

Cultuurspoor is tijdelijk nog van twee kanten te betreden, namelijk via de hoofdingang en via de ‘oude’ ingang van de bibliotheek, die door vleugeldeuren van de overige ruimten is gescheiden.

Vakantiebieb met e-books

De Vakantiebieb is voor de jeugd weer open; die voor de volwassenen volgt op 1 juli. Je kunt daar meer dan 60 e-books ‘voor het hele gezin’ voor smartphone of tablet downloaden.

Op 10-11 juni verzorgt Omroep Best een 24 uurs uitzending over de vierde Samenloop voor Hoop. Dit gebeurt vanuit een tijdelijke studio aan de voorkant van de bieb. De omroep verhuist binnenkort van de Leemkuilen naar het gebouw van CultuurSpoor.

Op 15 juni is er vanaf 19:30 uur een Energiecafé van Best Duurzaam, met als onderwerpen: hout als duurzame brandstof en de Herenboeren uit Boxtel.

Op 20 juni van 10-11 uur kunnen ouders en grootouders van kinderen van 0 tot 4 jaar ‘voorlezen met gebaren’.

Het schooljaar wordt op 24 juni afgesloten met een Open Danspodium en op 28 juni met een Slagwerkexamen.

Meer info op cultuurspoor.nl – Voorpagina hhBest