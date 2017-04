Shirley Temple op rond 1936 mondiaal verspreide prentbriefkaarten.

Over het eerste kindsterretje (de geluidsfilm was er nog maar net) Shirley Temple schreef ik al in 2014 , na haar overlijden. Aanleiding om er nu weer over te beginnen is de vondst van twee prentbriefkaarten uit 1936 in het album van een overgrootmoeder. Wikipedia heeft trouwens een mooi compleet overzicht van het leven van deze ‘artieste’ die, eenmaal volwassen, in die kwaliteit weinig meer voorstelde en…diplomaat werd. Misschien aanleiding om dit onafhankelijk medium, Wikipedia dus, eens ‘n donatie te doen, al is het maar ‘n paar euro. Wikipedia is zo ongeveer het beste wat ons op internet is overkomen.

