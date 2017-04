e hoge silo met het beeldmerk van Honig erop was en is beeldbepalend in Nijmegen West. Nijmegenaren ruiken nog steeds de geur van bouillon en Brinta als ze in de buurt zijn. Maar de productie werd in 2012 al gestopt.

En toen vond iedereen dat het beeldbepalende complex niet afgebroken mocht worden en werd een geweldige creatieve inspanning op de gebouwen losgelaten. Afgaande op publicaties in de pers en ook in andere media was daar inmiddels iets moois geschapen en dat valt wel even tegen als je, op een zonnige koude lentedag er voor het eerst van je leven een bezoek brengt.

