Zeventien jaar was ik, en voor het eerst van mijn leven in Italië. We bezochten een zus van mijn vader, wier echtgenoot vooral bezig was met zijn jachthond en zijn borrel, hun Napolitaanse schoonzoon op wie feitelijk de hele huishouding draaide: hij was straalmotormonteur op een naburige Amerikaanse luchtmachtbasis, boer en huiskok, diens echtgenote en hun vier kinderen. Bij aankomst wachtte de eerste verrassing: de Napolitaan omhelsde me stevig en gaf me twee klapzoenen, op iedere wang een. Ik had toen nog geen baard, maar hij wel, stekels als van een cactus. Geneigd als ik was tot kosmopolitisme (dat woord leerde ik later pas) overwon ik ben in een kwart seconde mijn schroom en zoende meteen terug.

