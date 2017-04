‘Gott strafe England, wir strafen Italien’. Het was een slogan uit de Eerste Wereldoorlog. (Er was een andere variant, namelijk ‘Gott strafe England und vernichte Italien’.) Engeland had zich destijds namelijk nogal bemoeid met de Duitse bezetting van België en Frankrijk, en Italië had zich in 1915 alsnog aan de zijde van de westerse mogendheden geschaard en dat was Duitsland en Oostenrijk in het verkeerde keelgat geschoten.

