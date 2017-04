Stabat Mater in Brabant voegt dit weekeinde een nieuw hoogtepunt toe aan haar 19-jarige traditie: de oerversie van Antonin Dvořák uit 1876, een met legenden omgeven compositie (de kunstenaar verloor in dat decennium twee kinderen) met pianobegeleiding.

Eerlijk gezegd, had ik – in akoestische zin – mijn twijfels bij die vleugel in de Oirschotse Sint-Pieterbasiliek, maar, dit even voorop gesteld, Ed Spanjaard kwijtte zich op bewonderenswaardige manier van deze delicate opgave. Trouwens, ik kende het werk niet live zodat de subtiele aard van de pianopartij overkwam als een complete verrassing. Dragend, sfeerbepalend.

Stabat Mater dolorosa, de moeder van smarten. Naast de passies van Bach is dit middeleeuwse lijdensverhaal, door honderden componisten getoonzet, een icoon in de opgang naar Pasen. Een vooraanstaand muziekjournalist becommentarieerde op Twitter de aankondiging van de concerten in Oirschot dan ook met Leve Brabant! Wat goed dat de berijmde vertaling van de latijnse tekst door Willem Wilmink in het programmaboekje staat afgedrukt: Hoe verdietig en verloren – was de toch zo uitverkoren – moeder die hem ’t leven gaf.

Dvořáks laat romantische versie is magistraal en de interpretatie van Louis Buskens met zijn Brabant Koor doen daar volledig recht aan. Het stuk heeft een geweldige dynamiek en daarvan ging geen enkele nuance verloren. De solisten – Renate Arends, sopraan, Carina Vinke, alt, Satriya Krisna, tenor en Wiard Witholt, bas, hebben in zoverre bijzondere partijen, dat zij nu eens solo, dan weer in duet of als ensemble (kwartet) zingen. Dat geeft extra levendigheid aan de uitvoering. Witholt, een imponerende gestalte trouwens, schitterde vooral in zijn bijdrage aan het slot.

Het experiment met twee concerten in plaats van drie lijkt geslaagd. De basiliek was zaterdagavond zo goed als geheel bezet. Dat is uit een oogpunt van akoestiek belangrijk. De uitvoering vanmiddag is zo goed als uitverkocht. Wie deze bijzondere Stabat Mater heeft gemist, zou kunnen uitkijken naar de cd-opname (www.stabatmater.nl)

Het programma voor 2018 (17 en 18 maart) is al bekend: een Stabat Mater van de hedendaagse Schotse componist James MacMillan.

