De veiling van devotionalia en andere onderdelen van een kerkinventaris waarover ik het eerder had, heeft nog een andere context dan als zinnebeeld van de ontkerkelijking. De beelden, de kruisen, de offerblokken, de collectezakken (‘De armen gegeven is Gode geleend’) de sjerp van de ordebewaarder (suisse, ‘Eerbied in Gods Huis’), ze kunnen volgens sommigen ‘aardige accenten’ vormen in het moderne interieur. Je komt die dingen zelfs tegen in café’s en – zoals we ook hoorden – in het toilet.

