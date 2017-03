Het wordt rustig en kleinschalig. Dat zegt de Bestse ondernemer Liesbeth van der Velden (ja, nazaat van de bekende klompenmakersfamilie) over haar recreatief en educatief project in en rond een voormalige boomkwekersloods aan de Heuveleindseweg. Toen het plan bekend werd en de gemeente Best een bestemmingsplanprocedure startte, rezen er vooral in de aangrenzende woonwijk Heivelden, nogal wat vragen. Zou het niet teveel autoverkeer aantrekken en andere vormen van overlast geven voor de bewoners, die dit gebied bewandelen en befietsen? ‘Ik wil dat fietsen door de bezoekers juist stimuleren,’ aldus Liesbeth. ‘Zeker voor bezoekers uit Oirschot en Best is dat goed te doen.’



Liesbeth heeft haar plannen voor een ontmoetingsplek, een moestuin links van de loods, een workshop, faciliteiten voor ’n hapje en ’n drankje, een terras aan de achterkant en een dito kleine strook aan de rechterkant met direct omwonenden besproken en met hun wensen rekening gehouden. En ook het dagelijks bestuur van de gemeente keurt het in principe goed.

De loods, indertijd overeenkomstig de geldende agrarische bestemming, daar neergezet, is nogal ‘n mastodont.

‘Dat is zo en daar kunnen we niets wezenlijks aan veranderen, maar we kunnen het gebouw en z’n omgeving wel verfraaien. Er komen bloembakken en wat bomen. Studenten van het Lucascollege (creatief-technisch vmbo) in Eindhoven, bedenken daarvoor een plan. Nee, het wordt geen tweede Boshuys of Dippie Doe. We denken 120 zitplaatsen te creëren, 60 binnen en 60 buiten. We maken ’n soort theetuin en een bloementuin, waar je mag plukken. Het is ook vooral de bedoeling, ouderen samen te brengen.’

De achterkant van de loods is inderdaad een verrassing. In feite kun je daar van het uitzicht richting Oirschot genieten, zoals het was voordat het gebouw er stond.

Bestemmingsplan — Voorpagina hhBest