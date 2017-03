Het plan van Liesbeth van der Velden voor ‘een dagrecreatief bedrijf gericht op groenbeleving met daarbij horeca, detailhandel en ruimte voor workshops, moestuinen en parkeren’ aan de Heuveleindseweg in Best lijkt kans te maken, nu Burgemeester en Wethouders een ontwerp bestemmingsplan ‘Heuveleindseweg 6b’ ter inzage hebben gelegd.

De officiële bekendmaking in de (digitale) Staatscourant zegt onder meer: ‘Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nevenactiviteit in de loods op het perceel aan Heuveleindseweg 6c. (…) Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit de percelen aan de Heuveleindseweg 6b en 6c.’

Het plan is tot 11 april 2017 in het gemeentehuis te bekijken. Tot dan ‘is het voor iedereen mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen’.

