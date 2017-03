Twee plaatjes van Sint-Oedenrode (‘Rooi’) in het verleden. Het bovenste is van de koster-schilder Jo van der Kaay (1914-2001), dat eronder van diens collega koster Adriaan Brock (1775-1834). Het schilderijtje van Van der Kaay werd onlangs op Twitter gezet door Bert de Graaf (die dat gelukkig vaker doet met plaatjes van Oud-Rooi), de tekening van Brock staat op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Waarom deze twee plaatjes? Het gaat om het torentje links van het oude raadhuis. Dat zag ik voor het eerst in de tweet van De Graaf. ‘In levende lijve’ had ik het nog nooit gezien, dus veronderstel ik dat het om een afgebroken kerkje of kapel gaat. De bekende knoptoren van Rooi is het niet, want dat klopt niet met de zichtlijn. De tekening van Brock is de bevestiging. Daarop zie je trouwens links de knoptoren.