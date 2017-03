Het is een soort van pop-up dorp: een hoop gedoe tijdens de opbouw, dan drie dagen snoeiharde muziek, gevolgd door weer dagenlang afbreken. En het heet Paaspop. Er wordt momenteel druk gebouwd aan de accommodatie die pas op 14, 15 en 16 april door festivalgangers in bezit wordt genomen. en het is niet meer te vergelijken met wat het ooit was. speciaal voor Paaspop zijn in het agrarisch gebied tussen Lieseind en Molenhei in Schijndel niet lang geleden asfaltwegen en riolering aangelegd – en een compleet netwerk om overal over internet en wifi te kunnen beschikken. Foto (c) Jan van de Ven

