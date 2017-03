Opmerkelijk bericht, na de samenballing van ongeduld tijdens de tv-debatten in de aanloop naar de verkiezingen. Opvallend was ook de haast waarmee woensdagavond conclusies werden getrokken uit mondjesmaat binnenkomende exitpoll-resultaten. Dit bericht dus: ‘We verliezen ons geduld het snelst bij irritant gedrag van andere mensen. Waar we het ongeduldigst van worden: als anderen doelloos blijven doorpraten, traag zijn of klagen.’ Een en ander blijkt uit onderzoek door Psychologie Magazine. Bijna vierhonderd mensen vulden op psychologiemagazine.nl een vragenlijst in over wat hen het meest ongeduldig maakt.

De opmerkelijkste uitkomsten:

De top 3 van ongeduld-opwekkers:

1. Mensen die heel lang doorpraten zonder een punt te maken: 66%

2. Mensen die traag zijn, bijvoorbeeld langzaam lopen: 58%

3. Klagende mensen: 44%

Daarnaast verliezen we ons geduld het vaakst bij dagelijkse frustraties: 42% raakt geagiteerd als ze tevergeefs proberen iets te repareren; 33% ergert zich in wachtrijen, bijvoorbeeld voor een kassa, en 29% in een file.

Opvallend: relatief weinig mensen hebben er moeite mee hun geduld te bewaren in moeilijke tijden. Slechts 17% vindt het lastig om een ziekte of financiële problemen ‘uit te zitten’.

De meeste mensen (85%) geven aan dat hun ongeduld vooral wordt ingegeven door de situatie (ze hebben haast, zijn gestresst of moe). Terwijl wetenschappelijk onderzoek laat zien dat – ook in moeilijke omstandigheden – kalm blijven juist belangrijk is voor ons levensgeluk.

Gelukkig is geduld te trainen, zeggen onderzoekers. Bijvoorbeeld door dagelijks op te schrijven waar je dankbaar voor bent: dat helpt om in lastige situaties niet te impulsief te reageren.

